Cocaina, armi e munizioni da guerra: arrestato un 27enne a Fondi

Detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione abusiva di munizione da guerra e armi. Con queste accusa è stato arrestato a Fondi, in flagranza di reato, un ragazzo di 27 anni. I militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare e hanno trovato 30 grammi di cocaina distribuiti in due involucri. Insieme alla droga c'erano anche quattro bilancini di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Ma il giovane è stato trovato in possesso anche di un proiettile da guerra calibro 5,56 Nato, di una katana di un metro e mezzo di lunghezza e di un pugnare di 30 centimetri. La droga e tutto il materiale ritrovato in casa sono stati sottoposti a sequestro mentre per il giovane sono scattate le manette e il trasferimento nella casa circondariale di Latina.