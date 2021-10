Fondi: durante la perquisizione in casa i carabinieri trovano dosi di droga, 53enne denunciato

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri a Fondi perché trovato in possesso di sostanza stupefacente nel corso di una perquisizione svolta all'interno della sua abitazione.

L'operazione è scattata nella mattinata di oggi, giovedì 21 ottobre, e ha visto impegnati i militari della locale Tenenze.

Nel corso degli accertamenti in casa, nello specifico, i carabinieri hanno rinvenuto 3,26 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi, 0,95 grammi di eroina anche questi divisi in 6 dosi e una pallina di hashish dal peso complessivo di 0,88 grammi, insieme anche al materiale per il confezionamento della droga.

Al termine dell'attività i carabinieri hanno così denunciato il 53enne all'Autorità Giudiziaria per per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la droga è stat posta sotto sequestro.