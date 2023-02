Rissa e droga: 56enne rintracciato e arrestato dai carabinieri. Sconterà la pena in carcere

Rintracciato e arrestato dai carabinieri è stato portato in carcere dove sconterà la sua pena. Protagonista un uomo di 56 anni di Fondi finito agli arresti in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso l’8 febbraio scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ed eseguito dai militari della locale Tenenza.

Il 56enne, un italiano noto alle forze dell’ordine, è stato localizzato dai militari. Secondo quanto riferito dall’Arma, i fatti che hanno condotto all’ordinanza sono riconducibili a un cumulo di pena di due sentenze di condanna per violazioni inerenti agli stupefacenti e a una rissa; reati commessi rispettivamente nel 2011 e nel 2008.

L’uomo è stato associato presso il carcere di Lanciano, in provincia di Chieti, dove dovrà scontare la pena residua di 1 anno, 1 mese e 25 giorni di reclusione.