Fermati e trovati con dosi di hashish e 21 grammi di cocaina: due arresti a Fondi

Il servizio dei carabinieri nel corso di un controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti

Nell'ambito di un servizio mirato contro i reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina, coadiuvati dai militari della squadra di intervento operativo dell'8° reggimento Lazio e dai colleghi della stazione locale, hanno arrestato a Fondi un uomo di 35 anni e una donna di 36 per detenzione e spaccio di droga.

Nel corso di una perquisizione domiciliare e veicolare i due sono stati trovati in possesso di 21 grammi di cocaina e di altre dosi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi e alla somma in contanti di 2mila euro ritenuta provento dell'attività di spaccio.