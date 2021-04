Esplosione a Fondi: danneggiata una Fiat 500, indagano i carabinieri

Una violenta esplosione nella tarda serata di ieri a Fondi ha danneggiato un'auto, una Fiat 500 L, che era parcheggiata nei pressi di via Caracciolo. E' accaduto intorno alle 23,30 di lunedì 12 aprile, quando i residenti della zona hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

L'auto risulta di proprietà di una donna legata ad un uomo che qualche mese fa è stato arrestato per droga e che si trova ora ai domiciliari. La pista seguita dai carabinieri è quella di un'intimidazione, ma le indagini sono ancora in corso per fare luce sull'accaduto. I militari stanno cercando elementi utili alle indagini anche attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza di sorveglianza che si trovano nella zona.