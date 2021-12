Raffica di furti in città, si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini: controlli intensificati sul territorio

Una raffica di furti nel comune di Fondi ha portato il comando della compagnia dei carabinieri di Terracina a intensificare i controlli sul territorio, in risposta all'allarme lanciato dai cittadini.

Nel corso della giornata di ieri, 30 novembre, i militari della compagnia hanno rintracciato e arrestato un uomo di 49 anni del luogo sul quale pendeva un provvedimento cautelativo di restrizione della libertà personale, emesso dalla Corte d’Appello di Roma.Doveva infatti espiare una pena di un anno e sei mesi, oltre alla pena pecuniaria di 12.000 euro, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito dello stesso servizio, sono stati segnalati alla competente autorità prefettizia 10 giovani di Fondi, trovati con una quantitià di droga per uso personale. Sono state inoltre controllate 71 auto e identificate 89 persone. Due invece le perquisizioni personali e veicolari esegute, elevate quattro contravvenzioni, ritirate cinque patenti di guida ed eseguiti 10 controlli con etilometro.

L’attenzione del comando provinciale di Latina rimane alta per fornire una risposta concreta alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. I servizi di prevenzione, svolti dalle pattuglie impiegate giorno e notte, continueranno dunque con assiduità anche in un'ottica di collaborazione con commercianti e cittadini finalizzata ad acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati.