Entra di notte nel giardino di una casa a Fondi per rubare: arrestato, denunciato il complice

L'uomo, 30 anni, sorpreso dai militari. Aveva portato via un decespugliatore e altro materiale per 1500 euro

Si è introdotto di notte nel giardino di un'abitazione portando via un decespugliatore a scoppio e una pompa elettrica. E' accaduto a Fondi, dove i carabinieri della tenenza del luogo, nel corso di un servizio di controllo in città, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne, individuato e raggiunto dai militari subito dopo il furto.

Il materiale rubato, del valore di circa 1500 euro, è stato interamente recuperato e restituito al proprietario. Nello stesso contesto operativo, i carabinieri hanno poi denunciato in stato di libertà un 40enne, complice del ladro nel commettere il furto, che è poi fuggito facendo perdere le tracce nelle campagne vicine. L’autorità giudiziaria ha disposto per il 30enne gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.