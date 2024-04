Ruba la bici elettrica di uno studente e scappa: rintracciato poco dopo dagli agenti di polizia

E' stato arrestato per il furto di una bicicletta elettrica. A Fondi i poliziotti hanno fermato un cittadino marocchino di 39 anni, con precedenti di polizia. L'indagine lampo degli agenti è scaturita da una telefonata al 112 in cui un uomo aveva segnalato la presenza di una persona sospetta che si aggirava all'interno del parcheggio dell'istituto Don Milani di Terracina e che era salita su una bici elettrica parcheggiata, allontanandosi poi velocemente.

Il mezzo elettrico era di proprietà di uno studente. Con la descrizione del mezzo e quella del soggetto che lo aveva rubato, la volante del commissariato di Terracina, guidata dal sistema di geolocalizzazione di cui era dotata la bici, ha iniziato le ricerche sul territorio. Il ladro intanto, ignaro che gli agenti fossero già sulle sue tracce, si era diretto verso il territorio di Fondi percorrendo l'Appia. Alle ricerche si è così aggiunta anche una pattuglia di Fondi.

Poco dopo l'uomo è stato notato e immediatamente bloccato. Sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato con due cacciaviti e una tenaglia che nascondeva nello zaino e che aveva usato per portare via la bicicletta. Dalle successive verifiche sono emersi a carico del 39enne numerosi precedenti penali e di polizia, anche per reati predatori. L'e-bike è stata quindi riconsegnata al proprietario, mentre per il ladro è scattato l'arresto.