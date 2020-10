Fondi, rubano generi alimentari dagli scaffali di un supermercato: scoperti e denunciati

A Fondi i carabinieri della tenenza locale, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio, hanno identificato e denunciato in stato di libertà due persone per il reato di furto aggravato in concorso.

I due avevano infatti rubato generi alimentari dagli scaffali di un supermercato di Fondi, merce del valore complessivo di 95 euro, che è stata recuperata e restituita al proprietario dell'esercizio commerciale.