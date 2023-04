Ruba nel supermercato e aggredisce una commessa che cercava di fermarlo

Gli agenti del commissariato sono intervenuti questa mattina, 14 aprile, a Fondi in un supermercato della grande distribuzione in seguito alla segnalazione di un furto arrivata al numero unico per le emergenze 112. Una volta sul posto l'equipaggio ha notato subito un cittadino straniero che correva nell'area del parcheggio inseguito da alcuni dipendenti dell'esercizio commerciale. L'uomo è stato bloccato e i poliziotti hanno accertato che aveva nascosto all'interno del suo zaino alimenti e bevande alcoliche appena sottratte dagli scaffali del supermercato.

Il ladro aveva poi guadagnato l'uscita oltrepassando le casse senza pagare, ma una dipendente che aveva notato la scena, lo aveva prontamente raggiunto chiedendo la restituzione della merce rubata. A quel punto l'uomo, vistosi alle strette, ha reagito spintonando con violenza la commessa contro la porta d'ingresso e anche un cliente che si era fermato per soccorrerla.

L'intervento della polizia si è concluso con l'arresto del cittadino straniero, ritenuto responsabile di tentata rapina impropria. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina ha poi convalidato l'arresto disponendo il suo trasferimento in carcere.