Incendio in un appartamento: muore una donna, residenti intossicati dal fumo

Tragedia a Fondi, dove una donna è morta in un violento incendio e una palazzina è stata evacuata. Il dramma è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, quando è arrivato l'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Il rogo ha interessato un appartamento al primo piano di un edificio in centro, probabilmente originato da un malfunzionamento di una stufa a pellet.

Nell'abitazione si trovava una donna di 82 anni che in quel momento era sola e che a causa di difficoltà motorie non è riuscita a mettersi in salvo. Le sue urla sono state sentite dagli altri condomini del palazzo ma non si è purtroppo riusciti a intervenire in tempo. All'arrivo dei soccorritori per l'anziana donna non c'era ormai più scampo. Il fumo intanto ha invaso completamente l'intero stabile ed è stato necessario evacuare l'edificio di tre piani. Circa 15 persone al momento non possono ancora rientrare nelle rispettive case, mentre l'appartamento interessato dall'incendio non è agibile. Diversi i residenti rimasti intossicati dal fumo.

Sul posto oltre alle squadre di vigili del fuoco le volanti della polizia e il personale del commissariato.