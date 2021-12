Paura per un incendio in un palazzo, fiamme in un appartamento: tre persone in ospedale

Paura nella serata di ieri in pieno centro a Fondi per un incendio che è divampato all’interno di un appartamento di un palazzo. Scattato l’allarme sul posto, in via Roma, sono giunti subito i vigili del fuoco, insieme anche ai sanitari del 118 e alla polizia.

Tutto è iniziato intorno alle 19 di ieri, venerdì 10 dicembre, quando le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento. Da quanto si apprende tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate negli ospedali di Fondi e Terracina dopo che presentavano lievi sintomi di intossicazione. Momenti di apprensione anche per gli altri inquilini del palazzo sono usciti dalle abitazioni a causa del denso fumo.

Terminate le operazioni di soccorso dei residenti e quelle di spegnimento dell’incendio sono stati effettuati i primi accertamenti volti a risalire alle cause dell’incendio che, secondo le prime analisi, potrebbe essere stato generato dal corto circuito di una stufa.