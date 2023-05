Incendio divampa nella notte in un magazzino: le fiamme avvolgono anche attrezzature e veicoli

Allarme nella notte a Fondi per un incendio divampato all'interno di un magazzino in via rene. La segnalazione è arrivata alla sala operativa intorno alla mezzanotte e il personale della squadra territoriale di Terracina è intervenuto immediatamente, constatando che le fiamme avevano avvolto una struttura quasi interamente in legno adibita a magazzino, di circa 25 metri quadrati, adiacente a un'abitazione privata.

All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano raggiunto anche un'auto, un motocarro a tre ruote e altre attrezzature conservate nel magazzino. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento per evitare che il rogo si propagasse anche alla casa vicina. In seguito, con la collaborazione dei carabinieri della stazione di Fondi, i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo dell'area per cercare di risalire alle cause dell'incendio, che tuttavia al momento non sono state accertate.