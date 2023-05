Scontro sulla Flacca, quattro feriti gravi: padre e figlio trasportati a Roma in eliambulanza

Grave incidente stradale poco fa sulla Flacca al chilometro 4,900. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Bmw proveniente da Terracina che viaggiava in direzione Napoli che ha invaso la corsia opposta al senso di marcia e si è scontrata con una Mercedes.

L’impatto è stato violento e altrettanto è il bilancio dello scontro: sulla Mercedes viaggiava una famiglia i cui componenti hanno avuto la peggio. Sul posto sono atterrate anche due eliambulanze che hanno trasportato in due ospedali romani il padre e il figlio, entrambi in codice rosso. Gli altri due componenti della famiglia sono invece stati portati dai mezzi del 118 nei nosocomi di Fondi e Terracina: anche loro sono in gravi condizioni. L’uomo che era alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente invece sembra non essere rimasto ferito.

Sul posto anche due pattuglie della Polstrada dei Distaccamenti di Formia e Terracina per la gestione della viabilità e i rilievi. La strada è temporaneamente chiusa al traffico.