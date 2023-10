Criminalità e spaccio: giro di vite in alcune zone sensibili del territorio

Controlli intensificati nella città di Fondi, soprattutto in orario serale e notturno, con particolare attenzione rivolta alle zone del centro storico, del litorale e del Palazzetto dello Sport. Le forze dell'ordine puntano a prevenire episodi di microcriminalità e schiamazzi di gruppi di giovani nei pressi dei locali generati anche dallo stato di ubriachezza, ma anche a controllare focolai di spaccio e a prevenire possibili episodi di violenza e aggressione dovuti all'alterazione psico fisica da alcol e droghe. L'attività di pattugliamento è stata richiesta nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale nel corso di diversi incontro con le forze dell'ordine.

Il primo cittadino Beniamino Maschietto si è confrontato infatti con il nuovo dirigente del commissariato di Fondi Raffaele Iasi, con il comandante della compagnia dei carabinieri di Terracina Saverio Loiacono, con il sottotenente dei carabinieri Massimo Marenna e con il capitano delle Fiamme Gualle Diego Lauretti, con i quali si è instaurato un rapporto di reciproca collaborazione per il controllo capillare del territorio.

Grazie all'attività messa in campo da polizia e Arma è stato possibile rintracciare un uomo che era fuggito dal pronto soccorso dopo essere stato arrestato in seguito a un grave episodio di disordine nella zona delle Benedettine. Identificati anche diversi stranieri sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, scattate alcune denunce per episodi di microcriminalità che hanno determinato fra la popolazione una scarsa percezione di sicurezza. Infine nella giornata di sabato un uomo è stato arrestato per il reato di spaccio.

Un ringraziamento per i servizi di sicurezza in città arriva dallo stesso sindaco Beniamino Maschietto: "Sento di ringraziare le forze dell'ordine operanti sul territorio per il prezioso lavoro che stanno svolgendo e che, in pochissimi giorni, ha portato a diversi arresti e denunce. L'auspicio è che si possa continuare a tenere alta l'attenzione per ridurre il senso di insicurezza che troppo spesso si respira in particolare in alcune zone".