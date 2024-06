Nato prematuro a 26 settimane: il miracolo di Leonardo che ha compiuto 2 anni

Una storia difficile ma a lieto fine quella di Leonardo, venuto alla luce il 14 giugno del 2022 ad appena 26 settimane. Pesava soltanto 750 grammi ma oggi è un bambino bellissimo e sano che ha da poco compiuto due anni. Il parto è avvenuto all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, in una struttura non preparata per emergenze simili. Ma ora i genitori del piccolo vogliono ringraziare medici e infermieri che hanno cooperato per rendere possibile questo piccolo miracolo.

Grazie alla sua straordinaria forza e all'impegno dei sanitari e degli infermieri dell'ospedale di Fondi che due anni fa hanno accolto e fatto partorire la madre, il bambino è potuto arrivare infatti sano e salvo a Roma, dove ha velocemente recuperato peso fino ad essere dimesso in perfetta salute. La stessa equipe dell’ambulanza neonatale “Cicogna”, che aveva trasferito il piccolo nella Capitale, si era complimentata con gli operatori del San Giovanni di Dio per essere riusciti, con i mezzi a disposizione, in un’impresa che sembrava impossibile.

Lo scorso 14 giugno i genitori del piccolo hanno incontrato in ospedale la direzione sanitaria rappresentata da Giuseppe Ciarlo e Fabrizio Turchetta, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e tutti coloro che hanno salvato la vita di Leonardo: il primario del reparto, la dottoressa Francesca Lippa, i medici Maurizio Marzano e Luciana Patriarca e l'intera squadra. Oltre ai ringraziamenti, la mamma e il papà, convinti che la buona sanità sia fatta soprattutto di persone ma possa migliorare con le giuste risorse, hanno consegnato all'ospedale un carico di attrezzature per la sala operatoria.

Emozionato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che ha potuto conoscere personalmente Leonardo e toccare con mano il risultato dello straordinario lavoro dell’ospedale: "Troppo spesso è la malasanità a fare notizia – ha commentato il primo cittadino – questa storia ci insegna che, se c’è la volontà, anche un piccolo ospedale può fare grandi cose. Desidero ringraziare a nome della città Diana e Cesare, i genitori di Leonardo, per la generosa donazione con l’auspicio che quanto accaduto sia da stimolo per investire sul San Giovanni di Dio non solo in termini di attrezzature o posti letto ma anche e soprattutto sulle persone perché sono loro, come dimostra questa storia, a fare la differenza".

"Oggi è un giorno veramente importante per noi – ha commentato la madre del piccolo Leo - per molto tempo abbiamo cercato di dare una forma alla nostra gratitudine, senza mai davvero riuscirci. Abbiamo dovuto ripercorrere nelle nostre menti quei giorni difficili, e non vi nascondo che lo sforzo è stato veramente grande. Non è semplice descrivere lo smarrimento provato davanti all’incertezza e, soprattutto, la paura del domani. L’auspicio è che questo gesto possa contribuire, nel suo piccolo, a far in modo che l’ospedale di Fondi compia altri grandi miracoli come quello avvenuto il giorno in cui è nato mio figlio".