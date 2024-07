Braccialetto elettronico al marito violento: botte davanti ai figli, richieste di denaro per acquistare droga

Indagato per maltrattamenti in famiglia e rapina impropria, un 42enne di Fondi è stato allontanato dalla casa familiare in esecuzione di una misura emessa dal gip del tribunale di Latina. Il provvedimento cautelare prevede anche l'applicazione del braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Vittima degli episodi di maltrattamento è la moglie dell'uomo, che aveva sporto denuncia alla polizia presentando referti medici e rapporti degli operatori intervenuti in diverse circostanze in suo soccorso.

La donna si era rivolta agli agenti del commissariato di Fondi già nel mese di febbraio scorso, raccontando di essere vittime dei comportamenti aggressivi del marito, che la vessava e la aggrediva anche fisicamente, spesso in presenza dei figli minori. Maltrattamenti che andavano avanti da circa due anni.

In alcune occasioni la vittima è stata perfino costretta a subire richieste di denaro per rientrare in possesso dei propri effetti, custoditi in casa, denaro che l'uomo chiedeva per acquistare sostanze stupefacenti.