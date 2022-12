Picchia la madre e le rompe la milza, 22enne arrestato per maltrattamenti e lesioni

Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Queste le accuse nei confronti di un 22enne di Fondi, S.D.F., arrestato dagli agenti del commissariato per avere picchiato violentemente la madre causandole lesioni molto gravi. Il giovane durante una discussione con la donna 50enne l'ha aggredita fisicamente tanto da provocarle la rottura della milza. La vittima ha chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia oltre all'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale dove i medici l'hanno soccorsa riscontrando numerose lesioni di una certa gravità con una prognosi di dieci giorni.

La donna ha deciso di denunciale il figlio che è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza del commissariato di Terracina in attesa dell'udienza di convalida che è stata fissata per domani mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota. De Filippis sarà assistito dall'avvocato Giulio Mastrobattista.