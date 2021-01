Botte a moglie e figli: le vittime finiscono in ospedale. Il marito violento in carcere

Ha aggredito la moglie e i due figli di 14 e 17 anni e si è poi allontanato da casa solo quando uno dei due ragazzi è riuscito a chiamare il 113. E' accaduto nella città di Fondi, dove le aggressioni di un uomo di 51 anni hanno richiesto l'intervento degli agenti del commissariato di polizia. Per l'uomo è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia aggravati dall'aver commesso il fatto anche in presenza di minori.

Il personale di polizia, una volta sul posto, è riuscito a rintracciarlo nelle immediate vicinanze dell'abitazione e lo ha accompagnato negli uffici del commissariato, mentre la moglie e i figli si recavano al pronto soccorso per essere sottoposti a cure mediche. Per la donna la prognosi è stata di 5 giorni, per i figli 5 e 8 giorni.

La vittima nel corso della denuncia ha raccontato che da diverso tempo il marito abusava di alcol e gli episodi di violenza in casa, verso di lei e verso i figli, erano ormai reiterati e sempre più gravi. La donna ha spiegato di aver subito diverse lesioni tra cui la rottura del setto nasale, una frattura alla mascella e anche la perdita di due denti a causa delle botte. Alle violenze fisiche si aggiungevano poi quelle psicologiche, per la paura e per le continue offese e umiliazioni. Come è emerso, solo una piccola parte degli episodi erano stati precedentemente denunciati.

Gli elementi raccolti in sede di denuncia e i relativi riscontri degli agenti di polizia hanno consentito di procedere all'arresto dell'uomo, trasferito in carcere e in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.