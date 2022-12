Marco Pannone aggredito a Londra, il sindaco Maschietto: "Ragazzo conosciuto e stimato. Lo aspettiamo a Fondi"

Restano gravi le condizioni del 25enne di Fondi Marco Pannone, vittima di un pestaggio avvenuto fuori dal pub in cui lavorava, a Brixton, un quartiere a sud di Londra. Non trapelano al momento notizie aggiornate sul suo quadro clinico né sulle indagini, ma intanto la famiglia è arrivata nei giorni scorsi a Londra e si è recata in ospedale, al King's College Hospital, dove il ragazzo è ricoverato dalla notte di sabato.

"Al momento la dinamica dell’accaduto non è ben chiara - commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - confidiamo nelle forze dell’ordine britanniche con l’auspicio che siano celeri e che facciano il possibile per informare i genitori, chiarendo una volta per tutte anche le numerose informazioni contradditorie che stanno uscendo nelle ultime ore. Auguriamo a Marco, ragazzo conosciuto e stimato in città, una pronta guarigione e lo aspettiamo a Fondi dove familiari, amici, e conoscenti sono in apprensione per lui e lo attendono a braccia aperte".

"So che si sta occupando del caso anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani - aggiunge il primo cittadino - in costante contatto con l'ambasciata italiana e impegnato affinché la famiglia Pannone abbia tutta l’assistenza e le delucidazioni di cui ha bisogno".