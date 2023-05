Aggressione a Londra, dopo 5 mesi Marco Pannone è rientrato in Italia

Marco Pannone, il ragazzo di Fondi aggredito a Londra, è rientrato in Italia ed è ora ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono migliorate a tal punto da consentire il viaggio aereo e il trasferimento in Italia: l’aereo che lo trasportava è atterrato a Roma nella tarda serata di ieri, venerdì 12 maggio, con a bordo sanitari e familiari, la mamma Enza, il papà Giuseppe e la sorella Veronica, che lo hanno accompagnato in un reparto specializzato del Policlinico Gemelli visibilmente emozionati.

Il 25enne di Fondi, che si era trasferito da 6 anni nella capitale britannica dove lavorava come cameriere in un pub, il 3 dicembre dello scorso anno era stato aggredito all’esterno di un pub: le sue condizioni erano gravissimi e il giovane era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital dove è rimasto fino a ieri. Ora per lui si prospetta un lungo periodo di terapie ma in Italia sarà affrontato con uno spirito decisamente migliore.

La mamma Enza ha ringraziato cittadini e istituzioni di Fondi, che con la loro solidarietà morale e sostegno economico sono stati vicini a Marco. "Ringrazio il Governo Italiano - ha aggiunto Enza - il Ministero degli Esteri, il consolato e l'ambasciata italiana, ora che siamo in Italia, il mio cuore è colmo di gioia".

Per chi lo desidera può esprimere la propria solidarietà partecipando alla raccolta di denaro che continua con l'iban intestato all'associazione Pro Loco Fondi IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari.