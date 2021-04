Abusi sessuali su giovani ragazze, il medico non risponde alle domande del giudice

E’ rimasto in silenzio davanti al giudice D.F.G., il medico 64enne di Fondi indagato per violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione nell’ambito dell’inchiesta condotta dal Nas di Latina denominata ‘Dark Card’.

A carico del professionista, che in realtà era stato radiato dall’albo nel 2002, il gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ha disposto la libertà vigilata per un anno al termine di una serie di accertamenti partiti dopo alcune denunce presentate in Procura dai genitori di alcune ragazze per presunte molestie e abusi sessuali posti in essere dal medico nei confronti delle figlie, due ragazze di 17 anni e una di 18. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che il medico, a bordo dei mezzi pubblici su cui viaggiava, nella tratta Roma-Terracina, approcciava ragazzine minorenni millantando la propria attività, consegnando alle giovani bigliettini da visita ed inviandole presso il suo studio.

Nei confronti di tre ragazze inoltre è inoltre accusato di molestie e violenza sessuale, con l'aggravante di aver agito simulando la sua qualità di medico.

Nell’interrogatorio di garanzia il 64enne, difeso dall’avvocato Daniela Fiore, si è avvalso della facoltà di non rispondere.