Fermato per estorsione e maltrattamenti ai genitori, arrestato per la seconda volta in pochi giorni

Per la seconda volta in pochi giorni i poliziotti del commissariato di Fondi hanno arrestato un giovane del luogo che era indagato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei genitori e di una cugina e che, in seguito alla convalida del precedente arresto, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alle vittime.

L'uomo era stato già arrestato in flagranza lo scorso 22 giugno, quando la pattuglia della volante era intervenuta su una richiesta di aiuto arrivata dal padre, minacciato dall'uomo e sottoposto a continue richieste di denaro. In quell'occasione sia i genitori che una cugina lo avevano denunciato e i poliziotti avevano delineato un quadro di comportamenti aggressivi e violenti versi i familiari da parte del giovane, soggetto particolarmente pericoloso e instabile che era quindi finito agli arresti per maltrattamenti.

Nel pomeriggio del 1 luglio gli agenti sono intervenuti di nuovo perché il giovane, nonostante l’applicazione della misura, si è presentato davanti all’abitazione della madre violando il divieto di avvicinamento che il giudice gli aveva imposto. E' stato dunque arrestato ancora dagli agenti e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, collocato nell'abitazione di un altro parente.

Questa mattina è stato celebrato il rito per direttissima e, convalidato l'arresto, l'uomo è stato rimesso in libertà in attesa delle valutazioni in merito all'eventuale aggravamento della misura cui era già sottoposto..