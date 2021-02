Due 20enni evadono dai domiciliari: un arresto e una denuncia a Fondi e Minturno

Un arresto e una denuncia per evasione rispettivamente a Fondi e a Minturno. I carabinieri della tenenza di Fondi in particolare, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne del posto già gravato da diversi precedenti di polizia. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari, è stato sorpreso dai militari fuori dal domicilio stabilito per la sua detenzione ed è stato quindi temporaneamente rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

A Minturno invece i carabinieri del Norm sezione radiomobile, nel corso della notte, hanno denunciato un 20enne residente a Gaeta. Senza nessuna autorizzazione il ragazzo, agli arresti domiciliari, si era allontanato per quasi due ore dalla sua abitazione.