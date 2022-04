Tragedia a Fondi: accusa una malore, muore una ragazza di 13 anni

Dramma a Fondi dove una ragazzina di appena 13 anni è deceduta in seguito ad un malore. Una tragedia che ha sconvolto l’intera città del sud pontino dove la notizia si è presto diffusa. Secondo le primissime informazioni a disposizioni sembra che a causare il decesso della 13enne sia stato uno shock anafilattico, forse dopo aver mangiato un panino.

Da quanto si apprende, la giovanissima era uscita per una passeggiata con le amiche per poi fare ritorno a casa dove si è sentita male. Scattato i soccorsi, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare; vano si è rivelato ogni tentativo di tenerla in vita. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri.

Informata la Procura di Latina ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sull’episodio e sul corpo della 13enne verrà ora eseguito l’esame autoptico.