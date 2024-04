Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina e di Catania, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Roma. In campo 80 militari dell'Arma, tra cui i carabinieri del raggruppamento aeromobili di Pratica di mare, del nucleo cinofili di Ponte Galeria e del reparto tecnico del Ros oltre ai militari competenti per territorio.

Tredici le persone arrestate tra la città di Fondi e quella di Caltagirone, in provincia di Catania. Sono indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente aggravata dall'uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni.

Ulteriori dettagli sull'operazione saranno resi noti nel corso della giornata.