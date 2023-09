Sfruttamento dei lavoratori nelle aziende del Mof: 185 irregolari, 12 in nero e 90mila euro di compensi sommersi

Ben 185 lavoratori irregolari, 12 dei quali completamente in nero, 90mila euro di compensi in nero. È il quadro sconcertante emerso da un'operazione di contrasto al lavoro sommerso condotta dalla guardia di finanza a Fondi. Nel mirino sono finite tre aziende che operano nel Mercato ortofrutticolo di Fondi.

I controlli a tappeto relativi al rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori hanno fatto emergere 185 posizioni irregolari, 12 delle quali completamente in nero. Gli accertamenti contabili hanno portato alla luce oltre 90mila euro di retribuzioni in nero e circa 14mila ore di lavoro per le quali non sono stati corrisposti contributi previdenziali e assistenziali. Per 35 dipendenti inoltre è stata accertata la mancata fruizione di riposi settimanali previsti dalla legge. L'operazione scaturisce da mirate attività investigative delle fiamme gialle, supportate da una serie di osservazioni condotte nel corso di servizi di controllo economico del territorio. Il quadro investigativo ha così fatto emergere diversi modus operandi finalizzati all'evasione di contributi e trattenute Irpef. I finanzieri hanno infatti ricostruito i compensi in nero corrisposti a diversi dipendenti e l'adozione di forme di retribuzione e organizzazione del lavoro basate su un numero maggiore di ore e giornate lavorate non retribuite in busta paga. Alcuni lavoratori inoltre venivano collocati presso aziende di comodo solo per eludere tutte le tutele previste dal diritto del lavoro.

Nello specifico, nel caso di un appalto di manodopera, sono stati scoperti 110 lavoratori irregolari che, seppure dipendenti di un'azienda del settore imballaggi, risultavano in realtà formalmente assunti da due diverse imprese opportunamente create per attrarre gli oneri dei contributi previdenziali e assistenziali ed eventuali conseguenti controversie con i lavoratori stessi o con l'Erario.

In altri casi i finanzieri hanno ricostruito una prassi consolidata in base alla quale gli stipendi erano condizionati da accordi imposti dai titolari che eludevano le normative. Durante le perquisizioni nelle sedi societarie, i finanzieri hanno infatti rinvenuto documenti extracontabile e programmi gestionali delle presenze installati sui computer in uso alle aziende, attraverso i quali è stato possibile quantificare le ore e le giornate effettivamente lavorate dai dipendenti, rilevando significative incongruenze con quelle ufficiali indicate sulle buste paga, risultate notevolmente ridotte. I militari hanno così quantificato più di 14mila ore di lavoro prestate dai dipendenti e non assoggettate a contribuzione previdenziale, ovvero non pagate, e appurato come le buste paga riportassero, per la quasi totalità dei dipendenti, dati non reali e alterati al ribasso.

All'esito delle verifiche sono state notificate sanzioni amministrative per 310mila euro.

"L’attività svolta testimonia l’impegno e la particolare attenzione delle Fiamme Gialle della provincia di Latina nell’individuazione delle frodi e degli abusi nei settori più delicati e caratterizzanti il tessuto economico-sociale della realtà pontina - si legge in una nota della guardia di finanza - Nel caso specifico, l’azione è stata finalizzata non solo a reprimere le condotte illecite a danno dell’Erario con riguardo alle ritenute fiscali e alla contribuzione, ma anche a tutelare il rispetto delle condizioni previste per i lavoratori disciplinate dai contratti di lavoro collettivi. Il lavoro nero infatti, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi, costituisce una piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse e mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, consentendo un’indebita massimizzazione dei profitti, anche grazie a una competizione sleale con le imprese oneste".