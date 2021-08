Ferragosto, niente falò e movida sulle spiagge: il sindaco di Fondi firma l'ordinanza

Vietati bivacchi e spettacolo non autorizzati. Per le violazioni sono previste sanzioni dai 400 ai mille euro

Regole ferree per il Ferragosto a Fondi, dove il sindaco Beniamino Maschietto ha firmato ieri una specifica ordinanza in vigore nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto per limitare la movida e i festeggiamenti.

Il provvedimento del primo cittadino impone in particolar, su tutte le spiagge libere del litorale di Fondi, il divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò, autonome manifestazioni e spettacoli di qualunque tipo, se non espressamente autorizzati dalle autorità competenti. Le violaziooni degli obblighi prescritti dall'ordinanza sono puntite con sanzioni amministretive dai 400 ai mille euro.