Mascherine all'aperto anche a Fondi: obbligo in vigore dal 18 dicembre al 2 gennaio

Anche nel comune di Fondi arriva l'ordinanza, firmata dal sindaco Beniamino Maschietto, che impone l'obbligo delle mascherine all'aperto in alcune aree cittadine. Un provvedimento che arriva dopo l'incontro che nei giorni scorsi si è tenuto in prefettura e dopo analoghe ordinanze già adottate dai comuni di Latina, Aprilia, Gaeta, Sezze e Terracina.

Molti comuni pontini, su impulso della prefettura e della Asl, hanno dunque ritenuto opportuno per una maggiore sicurezza e per senso di responsabilità, rendere l’uso della mascherina obbligatorio anche all’aperto nei luoghi più frequentati e a maggiore rischio assembramento. A Fondi in particolare l'ordinanza firmata questa mattina, 15 dicembre, resterà in vigore dal 18 dicembre al 2 gennaio. L'uso dei dispositivi di protezione all'aperto non riguarderà però l'intero comune ma alcune particolare aree: centro cittadino, Piazza del Municipio, Piazza Alcide De Gasperi, Piazza della Repubblica, Piazza Unità d'Italia e tutte le zone antistanti gli esercizi commerciali, le scuole e i luoghi di culto.

La violazione delle disposizioni comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.