Commerciante cinese denunciata per caporalato dai dipendenti italiani

Una negoziante cinese denunciata da due dipendenti italiani per caporalato. Questo l'oggetto del processo che si è tenuto davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e che si è concluso con un'assoluzione.

Sul banco degli imputati L. X., 34 anni, titolare di un'attività commerciale a Fondi: la donne era sta denunicata Era accusata di caporalato nei confronti di due dipendenti della sua attività commerciale ma è stata assolta perché il fatto non sussiste. Protagonista del processo che si è svolto davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese una 34enne di nazionalità cinese titolare di un negozio a Fondi. La ragazza era stata denunciata da un uomo e una donna che lavoravano per lei per mancato rispetto del contratto sia sul fronte degli orari che su quello della retribuzione e da lì ha preso il via l'indagine della Guardia di finanza: secondo l'accusa avrebbe assunto e impiegato i due “sottoponendoli a condizioni di sfruttamento consistite nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionate rispetto alla qualità del lavoro prestato” violando dunque gli obblighi sull’orario.

In sede di processo, che si è tenuto con il rito abbreviato, il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiesto a conclusione della sua requisitoria una condanna a due anni e mezzo di carcere mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Angelo Farau, ho sottolineato come i dipendenti non fossero assoliutamente sottoposti a condizioni di sfruttamento e come non si potesse applicare la norma sul caporalato che prevede l'esistenza di un stato di bisogno del lavoratore del quale il datore di lavoro approffitta. Situazione inesistente in questo caso anche perchè è stata depositata la documentazione su contratto e buste paga.

Una tesi accolta dal giudice per l'udienza preliminare Molfese che al termine della camera di aconsiglio ha assolto l'imputata perchè il fatto non sussiste.