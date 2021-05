Fondi, progetto "Volontari in azione": i beneficiari del reddito di cittadinanza in servizio all'ospedale

Partono oggi a Fondi, con il progetto "Volontari in azione" i Puc - Progetti utili alla collettività. promossi dal Comune. Da questa mattina infatti otto cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza si occuperanno di misurare la temperatura degli utenti all'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio, di sorvegliare la sala di attesa del Cup per garantire il distanziamento sociale e il corretto uso dei dispositivi di protezione personale e di fornire assistenza nella compilazione dei documenti al centro vaccinazioni.

Altre quattro unità, direttamente coordinate dal Centro per l'Impiego, entreranno in servizio nei prossimi giorni a supporto della squadra già operativa. I beneficiari di reddito di cittadinanza svolgeranno le mansioni previste dal patto per il lavoro sottoscritto e seguiranno le disposizioni del tutor nominato e della referente Paola Izzi. Il tutto in linea con le esigenze del nosocomio. Nei prossimi giorni partiranno anche i progetti “Custodi…Amo Fondi” e “Fondi Project Green”.

"Siamo davvero orgogliosi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – del celere avvio di questo progetto che favorisce l’integrazione lavorativa e sociale dei beneficiari di reddito cittadinanza e offre, al contempo, un prezioso servizio per tutta la comunità".