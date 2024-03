Aggredito e picchiato in strada per un telefono cellulare

Ha aggredito un ragazzo picchiandolo con calci e pugni e poi gli ha portato via il telefono cellultare. E' accaduto a Fondi dove i carabinieri della locale tenenza hanno denunciato a piede libero un 18enne per il reato di concorso in rapina. Quest'ultimo l'altro pomeriggio, insieme ad un'altra persona non identificata, si è accanito contro un 24enne ha aggredito colpendolo con pugni e calci, strappandogli di mano un telefono cellulare del valore di circa 200 euro.

I due aggressori si sono subito allontanati facendo perdere le loro tracce. La vittima è stata soccorsa e successivamente portata presso l'ospedale di Fondi dove i sanitari hanno refertato una prognosi di giorni 7 per politrauma minore. E per uno dei due aggressori, quello individuato, è scattata la denuncia.