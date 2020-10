Esce di strada con l'auto e perde l'orientamento: notte di ricerche per un uomo disperso

Personale dei vigili del fuoco in azione dalla tarda serata di ieri, 26 ottobre, per le ricerche di un uomo di 82 anni disperso a Fondi. Sul posto è stata inviata una squadra territoriale di Terracina oltre agli operatori Tas (Topografia applicata al soccorso).

Le attività di ricerca sono state effettuate con la collaborazione dei carabinieri mentre gli operatori si tenevano in costante contatto telefonico con l'anziano. L'uomo ha spiegato di aver perso l'orientamento dopo essere uscito fuori strada, rimanendo impantanato, con la propria autovettura. Per via del buio e delle poche indicazioni fornite, le operazioni di ricerca sono andate avanti per tutta la notte. Alle prime luci dell'alba la sala operativa ha poi fatto intervenire un elicottero decollato da Ciampino che, dopo una ricognizione, ha individuato l'anziano provvedendo al suo recupero ed affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118.