Rissa in spiaggia nella notte: un giovane rimane ferito

Una violenta rissa è avvenuta in spiaggia, a Fondi, nella notte di domenica. Protagonisti alcuni giovani che si trovavano in uno stabilimento balneare in zona Capratica e avevano partecipato a una serata di musica organizzata al lido. Per cause ancora in corso di accertamento due gruppi, tra cui alcuni turisti, si sono fronteggiati e ad avere la peggio a causa del pestaggio è stato uno dei ragazzi coinvolti, per il quale si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza, allertata dai presenti.

La zona del litorale fondano è stata subito raggiunta anche dalle pattuglie della polizia che sono riuscite ad identificare due delle vittime. Altri partecipanti però sono riusciti a fuggire e sono ora in corso le indagini per rintracciarli. In queste ore è stato anche diffuso in rete un video che immortala alcune scene della rissa ma dal quale non è possibile individuare con chiarezza i volti dei protagonisti.