Si allontana da casa senza dare più notizie: ritrovato nella notte a Roma in stato confusionale

Si è allontanato da casa a piedi senza dare notizie ai suoi familiari e non ha più fatto ritorno. A Fondi è scattato immediatamente l'allarme per un uomo di 38 anni, in condizioni di particolare fragilità. A presentare una denuncia di scomparsa è stato il fratello, che nella tarda serata di ieri, 11 gennaio, si è rivolto al commissariato di polizia per spiegare la situazione specificando che il congiunto non era in grado di badare completamente a se stesso.

Gli agenti, raccolta la segnalazione, hanno subito avviato le ricerche sul territorio, diramando una nota completa della descrizione dell'uomo. Le ricerche estese a tutta la città di Fondi non hanno però dato esito positivo e i poliziotti hanno così allertato altri presidi di polizia in prossimità di scali ferroviari ipotizzando un allontamento a bordo di mezzi pubblici.

Nella notte la notizia del ritrovamnto. Il 38enne è stato rintracciato dal personale della stazione dei carabinieri Macao, a Roma, mentre si aggirava in stato confusionale in strada, senza riuscire a fornire spiegazioni sul perché si trovasse in quel luogo. L'immediatezza delle ricerche e la sinergia tra le forze di polizia coinvolte nelle operazioni hanno garantito la risoluzione del caso. L'uomo è stato dunque riaffidato ai familiari e nella notte ha potuto fare rientro nella sua abitazione di Fondi.