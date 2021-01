Trovate armi e quasi due chili di droga tra cocaina e hashish: due arresti a Fondi

Prosegue sul territorio provinciale l'attività di controllo coordinata dal comandante provinciale dei carabinieri di Latina Lorenzo D'Aloia, finalizzata anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Nel comune di Fondi in particolare i carabinieri della tenenza locale in collaborazione con il Norm della compagnia di Terracina hanno arrestato due uomini del posto di 34 e 38 anni. Entrambi, fermati per un controllo, hanno attirato l'attenzione dei militari e sono stati sottoposto ad accertamenti più approfonditi. Nel corso di una perquisizione personale, veicolare e domiciliare sono stati scoperti e sequestrati nell'abitazione del 38enne, F.P. le sue iniziali, 266 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e la somma di 9.150 euro in contanti considerata frutto dell'attività illecita, oltre a diverso materiale per taglio e confezionamento delle dosi.

Inoltre sono stati recuperati una carabina ad aria compressa, una carabina a molla, una pistola modificata a colpi da fucile, un revolver calibro 50, sette colpi in ottone calibro 8 flobert di cui due esplosi, una spada giapponese con lama lunga 27 centimetri, due dosi di cocaina del peso di circa 2 grammi, 16 panetti di hashish del peso complessivo di un chilo e mezzo.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari per mancanza di disponibilità delle case circondariali del Lazio, Abruzzo e Molise. Sono quindi a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovranno rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale e alterazione di armi comuni da sparo”.