Reati contro il patrimonio, armi e droga: scatta la sorveglianza speciale per un 53enne

I carabinieri dei reparto operativo- nucleo investigativo di Latina hanno notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dalla Sezione III Penale, Sezione specializzata - misure di prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, su richiesta della Procura di Latina. La misura ha colpito un 53enne di Fondi, ritenuto pericoloso perché vive abitualmente con i proventi di attività illecita e dedito alla commissione di reati.

L’attività di indagine, eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo coordinato dal tenente colonnello Antonio De Lise, ha consentito di dimostrare come l'uomo, sin da quando era appena maggiorenne si sia dedicato a reati contro il patrimonio e la persona, alle armi e agli stupefacenti.

Con la sorveglianza speciale il 53enne sarà obbligato per i prossimi due anni a non allontanarsi dal comune di residenza e dalla sua abituale dimora, a non uscire dalla sua abitazione nell'arco compreso tra le 21,30 e le 6,30, a cercere un lavoro e a non frequentare persone sottoposte a condanne o ad analoghe misure di prevenzione.