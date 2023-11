Aggressione omofoba con il branco: uno dei responsabili è ora "sorvegliato speciale"

E' da oggi un sorvegliato speciale, ritenuto pericoloso in quanto "vive di proventi di attività criminale ed è deduto alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica". Il destinatario della misura emessa dal tribunale di Roma su richiesta della procura pontina, è il 37 Michele Ciaccia, di Fondi, soggetto già noto agli archivi delle forze dell'ordine.

L’attività di indagine dei crabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, condotta sotto la direzione della procura, ha consentito di dimostrare come l'uomo, sin da quando era appena maggiorenne, sia stato "una persona dedita ad attività delittuosa quali reati contro la persona e in materia di stupefacenti e armi". Insieme ad altri soggetti, Ciaccia era stato arrestato e già condannato in primo grado a due anni di reclusione, per la violenta aggressione mofoba a un ragazzo gay avvenuta a Terracina nel mese di agosto del 2022. Tutto era cominciato con frasi minacciose e discriminatorie per via dell'orientamento sessuale della vittima, che in quel momento si trovava in un bar e stava facendo colazione. Il ragazzo era stato preso a calci e pugni dal branco e poi colpito alla testa con un portacenere di metallo afferrato da un tavolino del locale. La vittima aveva riportato un trauma cranico con ferite lacero contuse al cuoio capelluto e contusioni multiple su tutto il corpo.

Il provvedimento della sorveglianza speciale disposto dal tribunale obbligherà ora il giovane per i prossimi due anni a non allontanarsi dal comune di residenza, a non uscire dalla sua abitazione nell'orario compreso tra le 21 e le 7, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro e a non frequentare persone che hanno subito condanne o sono state sottoposte a misure di prevenzione.