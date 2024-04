Colpì il nipote con un machete, condannato soltanto per lesioni

E' stato riconosciuto colpevole soltanto di lesioni aggravate e condannato a un anno e otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena Lucio Nallo, il 68enne di Fondi che il 30 dicmebre 2022 aveva colpito ripetutamente a colpi di machete il nipote ferendolo in maniera grave.

Il processo a suo carico per tentato omicidio si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 aprile, con un consistente ridimensionamento delle accuse nei suoi confronti. L’aggressione ai danni del nipote 30enne Giammarco Nallo era avvenuta all'interno dell'abitazione di famiglia nella frazione di Selva Vetere a Fondi durante una discussione per dissidi familiari poi degenerata. I toni si erano alzati e il 68enne ad un certo punto aveva afferrato un machete e aveva colpito il figlio del fratello ferendolo all’avambraccio, al volto e al cuoio capelluto, alla coscia e alla spalla. Poi aveva anche cercato di colpire un altro familiare intervenuto per difendere il ragazzo. La vittima era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era stata ricoverata in gravi condizioni. Per Lucio Nallo era scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo gli investigatori l’aggressione era riconducibile ad un clima di tensione familiare esistente già da tempo.

Ieri davanti al secondo collegio penale del Tribunale di Latina composto da Coculo, Trapuzzano e Villani, si è tenuta l’ultima udienza del processo a suo carico. Il pubblico ministero Andrea D’Angeli al termine della requisitoria ha chiesto una condanna a nove anni di reclusione per tentato omicidio mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Giulio Mastrobattista, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato che è del tutto incensurato. Il Tribunale al termine di una lunga camera di consiglio ha riconosciuto il 68enne colpevole soltanto di lesioni aggravate e gli ha inflitto una pena di un anno e otto mesi con la sospensione condizionale.