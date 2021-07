Recuperate due teste in marmo rubate 41 anni fa dal Museo civico di Fondi

Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di NapolI. Ieperti sono stati riconsegnati al sindaco

Due preziosi beni culturali ricercati da ben 41 anni sono torna maggiore Giampaolo Brasili ha restituito sindaco Beniamino Maschietto due teste in marmo del IV secolo avanti Cristo asportate il 3 gennaio 1980 e riconosciute dell’ex direttore del Museo Alessandro De Bonis. La restituzione ha avuto luogo nella sala consiliare del Comune di Fondi alla presenza del Nuovo Direttore del Museo Civico di Fondi Alfredo Moraci e del capitano Francesco Vivona, Comandante della Compagnia Carabinieri di Terracina.

L’attività investigativa che ha consentito il recupero delle due opere archeologiche coordinata in principio dalla Procura di Napoli, prende spunto da mirati approfondimenti finalizzati ad accertare violazioni illecite commesse ai danni del Palazzo D’Avalos di Napoli, di proprietà dell’omonima famiglia. Nel corso delle indagini mirate al reperimento di questi ultimi, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un noto mercante toscano. Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Firenze, hanno permesso di accertare che il commerciante citato era in possesso, tra le altre cose, delle due teste asportate 41 anni fa. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati all’identificazione della “catena” di venditori.

Per l’individuazione dei beni è risultata di fondamentale importanza la comparazione delle immagini degli oggetti sequestrati con quelle contenute nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database di opere d’arte rubate al mondo, gestito dal Comando TPC.