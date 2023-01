Tritolo, armi e droga in auto: in sette in udienza preliminare

Hanno voluto rendere spontanee dichiarazioni alcuni degli uomini arrestati il 24 dicembre 2021 nel corso di un’operazione della squadra mobile di Latina e del commissariato di Fondi con la collaborazione dei carabinieri e trovati in possesso di 75 chili di droga e di un vero e proprio arsenale.

Davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina Mario La Rosa Alessandro Artusa, gli imputati Onorato Rotunno e Luca Fabrizio hanno parlato per dichiarare la propria estraneità ai fatti che vengono loro contestati. Artusa ha detto di non entrarci nulla con quel gruppo e di essere da 13 mesi ingiustamente detenuto; Luca Fabrizio ha raccontato che non era nell’auto e Rotunno ha spiegato, pur trovandosi alla guida del veicolo, di non essere a conoscenza di quello che stava trasportando. Insieme a loro sono chiamati a rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni Gianluca Del Vecchio, Francesco Paolo Carnevale, Alberto Di Vito e Paolo Rea. Hanno tutti scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e l’udienza è stata rinviata al 23 febbraio per le richieste del pm Martina Taglione e l’intervento dei difensori prima che il giudice entri in camera di consiglio per la sentenza.

All’arresto dei sette si era arrivati a conclusione di un pedinamento da parte degli investigatori di due auto tra la provincia di Latina e quella di Frosinone, dove erano stati caricati alcuni borsoni. Una volta arrivati a Fondi i militari hanno fermato le auto e le persone a bordo per eseguire un controllo, rinvenendo e sequestrando 60 chili di hashish e 15 di marijuana. Nel doppio fondo del furgone, poi, c’erano due pistole, una mitraglietta, tre fucili con centinaia di munizioni, 15 chili di plastico, 14 detonatori e due bombe a mano.