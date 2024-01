Compra un'auto da 70mila euro, ma scopre che di non essere l'unico proprietario

Aveva acquistato un'auto di grossa cilindrata, del valore di 70mila euro, in un autosalone di Fondi ma dopo aver regolarmente pagato la somma richiesta e registrato al Pra il trasferimento di proprietà non aveva ricevuto il veicolo nei tempi pattuiti. Così, quasi per caso, era venuto a conoscenza del fatto che il veicolo da lui acquistato era in possesso di un'altra persona.

Protagonista della disavventura un noto imprenditore di Fondi del settore della ristorazione, che per acquistare un'auto nuova si era rivolto al titolare di un autosalone del posto, che però però aveva venduto lo stesso veicolo anche a un'altra persona. Come è emerso in seguito l'uomo, già in passato, era stato indagato per truffe ai danni di alcuni acquirenti.

Assistito dall'avvocato Luca Velletri, l'imprenditore ha tentato di contattare l'altro acquirente dimostrandogli di essere l'unico legittimo proprietario della vettura contesa ed esortandolo a consegnargli l'auto per risolvere la questione in modo bonario. Non ha però ottenuto nessun riscontro e si è visto dunque costretto a sporgere due denunce per truffa alla guardia di finanza. Lo scorso novembre è iniziato un procedimento civile d'urgenza davanti al tribunale di Latina e il giudice, dopo aver sentito le parti in causa, ha dato ragione all'imprenditore accertando che era stato l'unico a trascrivere al Pra il trasferimento di proprietà del veicolo. L'altro acquirente sosteneva di averlo invece acquistato in una data antecedente, ma dalla documentazione prodotta è invece risultato che l'auto era stata acquistata da una società che non era proprietaria del mezzo alla data della presunta vendita. Il procedimento si è chiuso il 19 dicembre scorso e il giudice ha ordinato l’immediato rilascio del veicolo conteso in favore dell’imprenditore.