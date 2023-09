Un uomo aggredito e accoltellato in centro

Un uomo è stato picchiato e accoltellato in strada. E' accaduto nel comune di Fondi nella notte di venerdì 8 settembre. La vittima è un uomo di 37 anni di nazionalità tunisina, aggredito e poi lasciato quasi agonizzante. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e i soccorsi hanno trasportato il ferito all'ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso.

La dinamica dell'accaduto però resta ancora da ricostruire. L'uomo a quanto pare sarebbe stato aggredito alle spalle e poi raggiunto dai fendenti su diverse parti del corpo. Sull'episodio indagano i carabineiri della tenenza di Fondi, alla ricerca del responsabile e del movente alla base della violenta aggressione. Il ferito resta ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita.