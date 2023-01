Marco Pannone, da Fondi videomessaggi per sostenere il giovane aggredito a Londra

La Pro Loco Fondi lancia una nuova iniziativa, dopo quella della raccolta fondi e dei gazebo di solidarietà: videomessaggi per supportare moralmente Marco Pannone, il ragazzo picchiato fuori da un pub a Londra all'inizio di dicembre, e soprattutto i suoi familiari che gli sono accanto. "A distanza di quasi due mesi dall'aggressione subita a Londra dal giovane fondano è necessario anche far arrivare la vicinanza e la solidarietà", scrive la Pro Loco in una nota, invitando i cittadini che lo desiderano a registrare un videomessaggio con il proprio smartphone e inviarlo al numero WhatsApp della Pro Loco Fondi 3297764644 così da condividerlo con la mamma e il papà di Marco Pannone.

"Sono continuamente in contatto con i familiari - fa sapere Gaetano Orticelli presidente della Pro Loco Fondi - e credo sia opportuno far giungere, oltre al sostegno economico, anche quello morale. Un gesto semplice che li aiuterà ulteriormente in questi giorni difficili e di grave apprensione". La Pro Loco di Fondi intanto ha provveduto a effettuare un sesto bonifico della somma di 786 euro, in favore di Marco Pannone e i suoi familiari, e la somma totale raccolta arriva così a 12.630 euro. L'iniziativa del gazebo di domenica scorsa da parte dei giovani dell'associazione "Utopia" ha fruttato 401 euro e si è stabilito di replicarla domenica 29 gennaio sempre in piazza Unità d'Italia sotto il Castello Caetani di Fondi.