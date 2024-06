Il questore Vinci a Fondi: al centro dell'incontro la sicurezza nel centro storico e sul litorale

La questione della sicurezza, dal centro storico al litorale, è stata al centro di un primo incontro avvenuto ieri tra il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e il nuovo questore di Latina Fausto Vinci. A un mese dal suo insediamento il questore ha fatto visita nella città di Fondi, accolto dal primo cittadino, insieme al vice questore e dirigente del commissariato locale Raffaele Iasi.

"La presenza del questore a Fondi – ha commentato il sindaco Maschietto – così come la sua disponibilità al dialogo e la sua volontà di conoscere i territori da vicino, confrontandosi con me come con i miei colleghi degli altri comuni pontini, è un segnale molto importante. Colgo occasione per ribadire che i confronti con le forze dell'ordine, anche se spesso si tratta di incontri a porte chiuse che avvengono nel più stretto riserbo, sono costanti e serrati. Per noi sindaci poter interloquire quotidianamente con il questore e con il suo vice è molto importante e rassicurante. Un po' come quando le persone percepiscono più sicurezza se vedono uomini e donne in divisa, nel centro storico, come sul litorale. Vedere un agente non servirà a identificare un criminale ma sicuramente può scoraggiare piccoli e spiacevoli episodi come un furto in auto mentre ci si rilassa al mare o un episodio di spaccio tra i vicoli. Per questo sento di ringraziare Vinci, Iasi e tutti gli uomini e le donne ogni giorno in prima linea nonostante le non piccole difficoltà logistiche, organizzative e di personale".

Il sindaco, nell'sternare una serie di riflessioni e osservazioni sul quadro generale della sicurezza nella città di Fondi, ha espresso apprezzamento per l'imminente trasferimento del commissariato presso i locali di Viale Piemonte al Mof che dovrebbe avvenire con il nuovo anno.