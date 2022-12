Giovane accoltellato a Formia, il Questore sospende la licenza al titolare del locale

Il Questore di Latina ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di sette giorni nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale ‘Perla negra’ di Formia. All’origine della decisione l’accoltellamento avvenuto il 4 dicembre scorso di un ragazzo nell’antistante piazza Tommaso Testa.

Gli accertamenti della polizia hanno infatti consentito di stabilire che il ferimento del 22enne è stato l’epilogo di una lite iniziata per futili motivi all’interno dell’locale nella zona della movida formiana dove erano presenti numerosi clienti.

Nonostante ciò nessuno degli addetti che prestava servizio ha ritenuto opportuno segnalare alle forze di polizia quanto accaduto all’interno del locale al fine di scongiurare un possibile degenerare della discussione limitandosi ad accompagnare all’esterno i due litiganti. Così come subito dopo il ferimento non è stata fatta alcuna richiesta di intervento. La mancata collaborazione registrata nell’occasione è stata valutata quale elemento di rischio per l’ordine e la sicurezza dei cittadini e, visto il grave fatto la Questura ha ritenuto di adottare un provvedimento sanzionatorio al fine di scongiurare che possano ripetersi episodi analoghi. L'accoltellamento del 22enne è stato anche oggetto di un vertice in Prefettura con il sindaco dellla città Gianluca Taddeo e le forze dell'ordine

Il provvedimento è stato notificato ieri 7 dicembre dal personale del Commissariato di Formia.