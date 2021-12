Sud pontino in perenne disagio, acqua non potabile per 75 giorni in due anni

Il sud pontino continua a vivere in una condizione di disagio perenne per quanto riguarda la torbidità dell’acqua: gli utenti continuano a ricevere nelle loro case acqua non potabile. I numeri di questo fenomeno li fornisce la federazione provinciale di Confconsumatori che ha monitorato la situazione degli ultimi due anni con relative ordinanze di non potabilità emesse dai sindaci dei Comuni coinvolti e ha scoperto che nel periodo in esame i residenti dell’area hanno avuto una media di 75 giorni di acqua non potabile.

I dati vanno dagli 89 giorni di acqua non potabile per il comune di Formia, ai 61 giorni per Minturno, ai 70 giorni per Gaeta e ai 76 giorni per Spigno Saturnia.

“Ricordiamo che Acqualatina è obbligata a fornire acqua potabile e a fatturare il relativo costo - sottolinea Franco Conte- responsabile provinciale di Confconsumatori - ma è un dato certo che il servizio fornito, almeno per i giorni coperti dalle ordinanze di non potabilità dei sindaci, non è conforme al contratto regolato dalle condizioni di fornitura e pertanto sarebbe necessario che il Gestore, sollecitato dai sindaci interessati, storni proporzionalmente ai giorni di non potabilità i costi applicati per la fornitura di un servizio inadeguato. Alcuni sindaci del sud pontino – ricorda ancora Conte - si erano fatti carico di istanze volte proprio a trovare una soluzione al problema della torbidità e agli indennizzi che sarebbe opportuno riconoscere alla utenza ma ad oggi dobbiamo prendere atto che si è trattato solo buone intenzioni alle quali non sono seguiti fatti concreti. Chiediamo quindi alla parte pubblica di sollecitare realmente in sede di conferenza dei sindaci l’adozione di atti specifici volti a deliberare la corresponsione di un equo indennizzo a carico di Acqualatina ed in favore delle utenze oggetto del disservizio”.