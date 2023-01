Avvocato picchiato con un manganello, l'avvertimento: "Nun te scordà"

Un avvocato 51enne, ex consigliere comunale, è stato aggredito a Formia. Si tratta di Christian Lombardi, attivista e presidente del movimento "Un'altra città". L'episodio risale al giorno dell'Epifania ed è stato raccontato da una parente del professionista, Manuela Salvi, sulla sua pagina Facebook: "Mio cognato il 6 gennaio ha subìto un agguato - ha scritto la donna sul suo profilo - Un'auto l'ha seguito in una strada isolata qui vicino, dove va di solito, sempre alla stessa ora, a far passeggiare il cane. Un uomo è sceso dalla macchina, gli ha chiesto se il cane era pericoloso, poi ha tirato fuori un manganello telescopico e lo ha picchiato. Prima di andarsene gli ha detto: "Nun te scurdà". Non ti dimenticare".

"Non sappiamo chi sia il mandante di questo avvertimento - scrive ancora la cognata dell'avvocato - né di cosa volesse avvertirlo. Siamo in attesa che le istituzioni facciano il proprio dovere e indaghino, che chiedano ai vicini la registrazione delle loro telecamere di sicurezza per risalire al veicolo. Non ci spieghiamo la cosa perché mio cognato è un cittadino comune, un avvocato civilista di provincia che rispetta le regole e ha una vita normalissima. Quello che non è affatto normale è invece il nostro territorio, questa palude tra Latina e Caserta che sulle mappe non esiste e che le fiction di genere le fa impallidire. Un territorio che dopo essere stato svenduto al miglior offerente, un pezzo alla volta, adesso va alla deriva insieme a noi cittadini che nove volte su dieci siamo lasciati soli. E siamo noi, ovviamente, a dover avere paura, perché 'i cattivi' non ne hanno affatto".

Anche la ex sindaca Paola Villa attraverso il suo profilo di Facebook ha lanciato un messaggio di solidarietà: "Un abbraccio a Christian Lombardi. Fatto assurdo e vigliacco, fatto da un idiota. Non sei solo".

Ora sull'inquietante episodio dovranno fare luce le forze dell'ordine.