Arrestati per rapina e scarcerati, si ripresentano in caserma e aggrediscono i militari

Caos alla caserma dei carabinieri di Formia dove nella giornata di ieri tre persone, già arrestate in precedenza e rinchiuse nel carcere di Cassino per il reato di rapina, hanno aggredito i militari. La notizia è stata ripresa dall'edizione locale del Messaggero. L'arresto risale ai giorni scorsi, all'aba di domenica preciaamente, quando i tre giovani di nazionalità tunisina, di 18, 20 22 anni, insieme ad altri due complici riusciti a fuggire, sono stati notati mentre aggredivano in strada un cittadino bengalese allo scopo di sottrargli il portafoglio e una collanina. Poco dopo hanno tentato una rapina ai danni di un altro operaio bengalese. Una segnalazione da parte di una residente di via Lavanga, ha però fatto convergere le pattuglie dei carabinieri sul posto, che in breve hanno rintracciato i tre componenti del gruppo arrestandoli per rapina e tentata rapina.

Dopo essere stati scarcerati, i tre si sono però ripresentati alla caserma di Formia chiedendo la restituzione degli oggetti che gli erano stati sequestrati. Di fronte al diniego dei militari, che cercavano di spiegare loro che l'inchiesta è ancora in corso ed era necessario attendere i tempi della giustizia, i giovani hanno dato in escandescenze e uno di loro è stato nuovamente arrestato questa volta per oltraggio a pubblico ufficiale.