Dimesso dall'ospedale pretende di essere portato a casa e aggredisce la guardia giurata

Ha aggredito una guardia giurata in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “Dono svizzero” di Formia ed è dovuta intervenire la polizia che ha denunciato l’uomo, un paziente appena dimesso che pretendeva che una ambulanza lo accompagnasse a casa.

E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato quando gli agenti della Questura di Latina sono stati chiamati presso il nosocomio del sud pontino dove era stata segnalata una aggressione ai danni della guardia particolare giurata che svolgeva servizio di vigilanza.

Un paziente appena dimesso dal Pronto Soccorso avrebbe preteso di essere accompagnato da un’autoambulanza presso la propria abitazione, ubicata peraltro in un altro comune. Una volta informato dell’impossibilità di accogliere la sua richiesta, l’uomo ha aggredito il vigilante procurandogli lesioni personali. Per lui è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio nonché per oltraggio, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.